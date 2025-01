Inter-news.it - Sucic, l’Inter avvia i contatti. L’infortunio? Il progetto futuro è chiaro!

potrebbero incontrarsi a fine stagione. Il giocatore della Dinamo Zagabria è un profilo molto interessante che i nerazzurri vorrebbero acquistare.BROZOVIC –e Petera fine stagione potrebbero realmente sposare la stessa causa.è a caccia di un centrocampista centrale forte, viste le recenti non positive uscite di Kristjan Asllani. Anche i numerosi infortuni di Hakan Çalhano?lu hanno fatto riflettere la dirigenza nerazzurra.senza il turco si è spesso trovata in difficoltà ed è per questo motivo che Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sono a caccia del profilo giusto per sostituire Çalhano?lu. A Sky Sport 24 è stato fatto il nome di, sul quale il giornalista Luca Marchetti ha dichiarato: «ha avuto un contatto con la Dinamo Zagabria per Su?i? che è un centrocampista bosniaco di 21 anni.