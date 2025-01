Lapresse.it - Fondo Monetario Internazionale rivede al ribasso stime crescita Italia

Ladel Pil inè attesa a +0,7% nel 2025 e a +0,9% nel 2026, proiezioni riviste alrispetto a quelle di ottobre 2024 (-0,1%) per quanto riguarda l’anno in corso e rivista al rialzo (+0,2%) in merito al 2026. Lo scrive ilnel suo World Economic Outlook di gennaio 2025.Protezionismo “potrebbe esacerbare tensioni commerciali”Un’intensificazione delle politiche protezionistiche, ad esempio sotto forma di una nuova ondata di dazi, “potrebbe esacerbare le tensioni commerciali, ridurre gli inventi, ridurre l’efficienza del mercato, distorcere i flussi commerciali e interrompere nuovamente le catene di approvvigionamento”. Lo scrive ilnel suo World Economic Outlook di gennaio 2025.“Lapotrebbe risentirne sia nel breve che nel medio periodo, ma in misura diversa a seconda delle economie.