Stratte contro le recensioni false arriva il nuovo disegno di legge contro la concorrenza sleale

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato un importantedi, parte dellaannuale sulle PMI, che introduce misure per combattere il fenomeno delleonline. Si tratta di un passo significativo per la protezione delle piccole e medie imprese italiane, in particolare quelle del settore turistico, che spesso subiscono danni ingenti a causa di commenti ingannevoli pubblicati su piattaforme online.Il problema delleCome sottolineato dalla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, lerappresentano una forma diche può danneggiare gravemente la reputazione di hotel, ristoranti, strutture termali e attrazioni turistiche. In pochi minuti, tastiere anonime possono danneggiare anni di lavoro e impegno, mettendo a rischio l’equilibrio economico di molte piccole imprese italiane.