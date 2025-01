Unlimitednews.it - Ruggeri “La musica mezzo per divertire e comunicare cose intelligenti”

MILANO (ITALPRESS) – “Laè ancora per me unper”, spiega Enricoche domani pubblicherà per Sony Music il nuovo album, ‘La caverna di Platonè. Il progetto prende il nome dal celebre mito filosofico, scelto in sostituzione di ‘Arrivederci Addiò, ultimo pezzo del disco da cui originariamente doveva prendere il nome. “Era un titolo non certo sorridente”, ammette il cantautore. “Poi è arrivata questa canzone, ‘La caverna di Platonè, e ho riflettuto su quanto sia incredibile che una figurazione di migliaia di anni fa sia attualissima anche oggi. Parla di persone chiuse in una caverna che vedono solo immagini proiettate e pensano che quella sia la realtà. Mi sembra una metafora perfetta per il nostro tempo”. Le 13 tracce dell’album spaziano tra riflessioni filosofiche e storie personali.