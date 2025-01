Inter-news.it - Marelli: «Bene Pairetto! Thuram-Skorupski? Un peccato fischiare»

Lucanel post partita di DAZN analizza alcuni episodi che hanno caratterizzato la partita di Inter-Bologna. In linea di massima è soddisfatto dell’operato di. Sotto analisi il mancato rigore sul contatto.GOL REGOLARE – Lucaanalizza alcuni episodi chiave che sono avvenuti durante Inter-Bologna: «Il primo gol dell’Inter, il gol del pareggio, nasce da un recupero del pallone a centrocampo di Bastoni. Prima c’è un fallo non rilevato dae poi c’è un contrasto a centrocampo. Quello che ci interessa è il recupero palla di Bastoni che scatena il pareggio dell’Inter. In presa diretta sembrava poteva essere irregolare. Rivedendolo meglio, non c’è assolutamente fallo, anzi Bastoni fa un grande intervento recuperando una palla difficile. In un secondo momento c’è un contatto ma di gioco.