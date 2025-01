Oasport.it - LIVE Sinner-Schoolkate 4-6, 6-4, 4-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: due break di vantaggio nel terzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-ZARAZUA (2° MATCH DALLE 9.00, DOPO)5-1 In rete la risposta del padrone di casa.40-15 Lunga la risposta di diritto di.30-15 Decimo ace per.15-15 Servizio e diritto incrociato dell’azzurro.0-15 Largo il passante di diritto dell’italiano.4-1 Sulla riga il diritto in contropiede di.40-30 Altro serve&volley, stavolta a segnocon il passante di rovescio lungolinea.40-15 Lunga la risposta di diritto dell’italiano.30-15 Largo il passante di rovescio lungolinea di. Questi sono colpi che, di solito, nel 2024 non sbagliava praticamente mai.15-15 Serve&volley dell’o, risposta vincente dicon il rovescio.15-0 Battuta vincente di.4-0a segno con il rovescio lungolinea.