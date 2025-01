Oasport.it - LIVE Berrettini-Rune 6-7, 6-2, 3-6, 6-5, Australian Open in DIRETTA: fase topica della partita

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SCHOOLKATE DALLE 9.00LADI SONEGO-FONSECA (4° MATCH DALL’1.00)LADI PAOLINI-ZARAZUA (2° MATCH DALLE 9.00, DOPO SINNER)Altra seconda.40-A Largo il diritto incrociato del danese in uscita dal servizio. Sembrava un punto fatto.40-40troppo sulla difensiva.spinge di diritto, largo e lungo il passante di rovescio dell’italiano. Se ne va il set-point.Seconda di servizio.30-40 Gran diritto incrociato di, che ha tramutato lo scambio da una situazione difensiva ad offensiva.30-30gioca una seconda che pizzica la riga, poi chiude con il diritto lungolinea.15-30 Ottimo passante di diritto centrale di, in rete la volée di rovescio del danese.15-15resta corto con il rovescio, l’azzurro a segno con un diritto inside-in dal centro.