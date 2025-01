Quifinanza.it - Il Genoa finisce in tribunale, Dan Sucu è il presidente ma chi controlla davvero il club

Non c’è pace per il, pronto a un nuovo corso che, però, dovrà fin da subito fronteggiare una battaglia legale. Il Consiglio d’Amministrazione delha nominatodelDan(oltre a esserne il proprietario). Uno step cruciale, che però non cancella il passato: iluscente Zangrillo resterà infatti nel Consiglio societario. C’è qualcosa però che non torna in questa vicenda: A-Cap rivendica la proprietà dele ha avviato una causa., nuova proprietàL’esaltazione per la nuova fase della storia delè durata decisamente poco per i tifosi. Sono infatti ore delicate e si temono risvolti inaspettati. Andiamo però con ordine, riportando questo comunicato.“IlCFC comunica che in data odierna (13 gennaio, ndr) si è riunito il Consiglio d’Amministrazione e ha deliberato la nomina di Dancome nuovodel”.