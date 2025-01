Sport.quotidiano.net - I Mastini di Varese sfidano Aosta. Obiettivo terzo posto

Ghiaccio bollente questa sera a, dove alle 20.30 iospitano l’secondo in classifica nella quarta giornata di IhL-Master Round. I lombardi, reduci dal netto 6-0 sull’Appiano e sempre fermi al quarto, vanno all’assalto del podio distante un solo punto ma staseral’unica squadra ad averli sempre battuti in stagione. Oggi in campo (ore 20.30) anche Como nel Qualification Round contro Pergine. I lariani arrivano da due sconfitte con Valdifiemme e Dobbiaco, che hanno allontanato la zona playoff sempre di più. In IhL Division 1 invece prosegue la marcia di Chiavenna, che dopo la sofferta ma fondamentale vittoria su Vinschgau (7-6 all’overtime) ha riagganciato il Pustertal in vetta al Master Round. Altro ko, 11-2 contro Cadore, e stagione di fatto finita infine per Milano nel Qualification Round: nonostante tre giornate ancora da giocare i Devils sono però già matematicamente eliminati dalla zona playoff.