Ilrestodelcarlino.it - Due agosto, nuovo pezzo di storia. L’ergastolo a Cavallini è definitivo

a Gilbertoper essere stato il "quarto uomo" della strage in stazione, che il 21980 mieté 85 vittime e provocò oltre 200 feriti, è. La Corte di Cassazione, ieri sera, ha infatti ribadito le sentenze conformi di primo e secondo grado, a fronte del ricorso presentato dalla difesa di, gli avvocati Gabriele Bordoni e Alessandro Pellegrini. "Non meraviglia che dopo 45 anni i giudici non abbiano voluto discostarsi dalla direzione omogenea e monotona sulla strage – commenta amaro l’avvocato Bordoni –. Restava però la speranza che si scegliesse di sfruttare l’occasione di questo processo per disporre verifiche istruttorie che portassero alla verità. Una verità completa e imprescindibile, come recentemente sottolineato dal presidente Mattarella, che un Paese civile come il nostro merita.