Ilfattoquotidiano.it - Cosa resta dell’arresto di Matteo Messina Denaro due anni dopo? Una certezza e tante domande

dia duedi distanza? Una.Lariguarda la professionalità, la dedizione, il coraggio di quanti produssero quel risultato: Forze dell’Ordine e magistrati, che ebbero lo straordinario merito non tanto di trovare la pista giusta (di piste giuste se ne erano trovate eccome nei decenni trascorsi), ma di difenderla fino all’ultimo da interferenze deleterie. Grazie!Le note positive finiscono qui.L’arresto diè servito a far dire ad alcuni che la mafia era stata definitivamente debellata con l’arresto dell’ultimo boss e che di conseguenza l’Italia avrebbe potuto finalmente liberarsi di tutte quelle abnormità giuridiche che si erano rese necessarie per contrastare l’emergenza rappresentata dalla mafia corleonese: basta col carcere “duro”, basta con la necessità di collaborare per accedere ai benefici, basta con le misure di prevenzione patrimoniali, basta con la “super procura” buona soltanto ad impalcare tragedie, basta con le intercettazioni troppo lunghe.