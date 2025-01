Cassonetti gialli | occhio alle multe! Ecco cosa si rischia a non differenziare i tessuti

Leggi su Funweek.it

Il tema dei rifiuti è un argomento molto complesso e al centro di grandi dibattiti a livello nazionale. In particolare, negli ultimi tempi si parla soprattutto del corretto smaltimento dei rifiuti tessili che spesso non viene rispettato come dovrebbe. Nelle grandi città come Roma, vi sono idestinati a raccogliere proprio i materiali tessili usati che, però, nella maggior parte dei casi non vengono utilizzati nel modo giusto., dunque, in arrivoa chi non segue le regole della raccolta differenziata.a Roma:salate per chi non li usa nel modo giustoLa Repubblica ha pubblicato un articolo secondo cui il mancato rispetto delle normative di smaltimento dei rifiuti tessili potrebbe comportareeconomiche significative. Infatti, usare in modo inappropriato i, che vanno riempiti solo con abiti, scarpe e altri materiali tessili, può portare ad una sanzione di 500 euro.