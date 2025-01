Leggi su Ildenaro.it

ha un nuovo motivo per festeggiare. La, con la sua grazia e il suo talento, ha conquistato il secondo posto ai campionati mondiali di danza latino-americana nella categoria under 8, portando l’orgoglio di tutta la comunità sulle vette del podio internazionale.La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dal sindaco Ilaria Abagnale, che ha voluto personalmente congratularsi con lae con la sua famiglia. “Ho finalmente abbracciato la nostramondiale di danza latino americana. Che onore!”, ha dichiarato il primo cittadino. “Lei è l’see dolce eppure tanto brava da conquistare il secondo posto ai Campionati Mondiali di Danza Latino Americana, nella categoria under 8. Un risultato straordinario che porta il nome del nostro paese sulle bacheche internazionali, facendoci sentire tutti ancora più fieri di esseresi”.