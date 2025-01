Metropolitanmagazine.it - Bellezza no filter: come ricreare i filtri Instagram (ora che non sono più disponibili)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dal 14 gennaio Meta ha bannato tutti i, o meglio, ha bannato quelli che non provengono direttamente da Meta. Ciò potrebbe sembrare, apparentemente, una tragedia. La verità è che, per fortuna, moltissimi content creator virano sempre più sullanaturale, intesa“senza”: un mondo assolutamente reale, che mostra imperfezioni e difetti. Per puro diletto, tuttavia, cialcuni trucchetti che possiamo utilizzare pergli effetti di un filtroaddio: tre segreti beauty per non restare indietroI famosidinascono su Snapchat intorno al 2015,l’iconico filtro con le orecchie da cane, o quello con la corona di fiori. Ma dopo un periodo di fortissima popolarità, Snapchat ha visto il tramonto, e al suo postosi è impadronito deie li ha resi un fenomeno globale.