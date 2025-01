.com - Automobilismo / Il XXXII Rally Adriatico a Cingoli anticipato al 3-4 maggio

Leggi su .com

La competizione di PRS Group anticipa al 3-4per concomitanza del Campionato Italiano Motocross “Pro Prestige MX1/MX2”, previsto anch’esso per la data di origine che era il 18, 16 gennaio 2025 – Cambio di data, per il 32°, terza prova del Campionato ItalianoTerra.La data originaria, per la gara che si svolgerà nei territori del maceratese, assegnata in sede di compilazione calendari a fine dell’anno passato, era il 17 e 18, mentre si è dovuta trovare una nuova collocazione temporale, anticipando al 3-4. Ciò a causa della concomitanza, a, per la data originaria, di altro evento sportivo, la quarta prova del Campionato Italiano Motocross “Pro Prestige mx1/mx2”, sulla celebre pista “Tittoni”.Due eventi del genere avrebbero rischiato di creare difficoltà sulla logistica e sugli assi viari del territorio, per cui si è scelta la soluzione di anticipare il