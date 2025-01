Davidemaggio.it - Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 15 Gennaio 2025. La ragazza della palude passa dal 21.46% al 21.41% (+15k), Zelig dal 19.32% al 19.3% (+16k)

Leggi su Davidemaggio.it

Nella serata di ieri,15, su Rai1 con laLa, in onda dalle 21:43 alle 23:50, ha interessato 3.554.000 spettatori pari al 21.41% di share. Su Canale5 la nuova edizione di, dalle 21:37 alle 00:22, debutta a 2.936.000 spettatori con uno share del 19.3% (By Night a 1.261.000 e il 19.78%). Su Rai2 Ritorno in Paradiso intrattiene 747.000 spettatori pari al 3.81%. Su Italia1 Giustizia privata incolla davanti al video 1.019.000 spettatori (5.68%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.612.000 spettatori e il 9.87% (presentazione a 1.084.000 e il 5.2%). Su Rete4 Fuori dal Coroizza un a.m. di 787.000 spettatori (5.63%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 847.000 spettatori e il 4.89%.I dati con lo standard tradizionaleClassifica programmi che guadagnano più spettatori con laProgrammi+SpettatoriVariazione ShareAscolto complessivoUomini e Donne109.