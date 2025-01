Lettera43.it - Usa, Biden cancella Cuba dalla blacklist degli Stati sponsor del terrorismo

L’amministrazione del presidente uscenteUniti Joehatolistadel. Lo ha annunciato la Casa Bianca, rilevando che il governo dell’Avana non ha fornito alcun sostegno alinternazionale per sei mesi e che ha anche assicurato che non tornerà a farlo in futuro.Il comunicato della Casa Bianca.Trump aveva reinseritonellanel 2021fu inserita per la prima volta nellanel 1982, sotto l’amministrazione del presidente repubblicano Ronald Reagan. Era stata poitalista da Barack Obama nel 2015. Ma a gennaio del 2021, poco prima di lasciare la Casa Bianca, Donald Trump aveva reinseritonella(di cui fanno parte Corea del Nord, Iran e Siria). Il tycoon, durante il suo nuovo mandato, potrà ovviamente riconsiderare la decisione in extremis didi rimuoverelista: tra i fautori di questa mossa c’è il senatore Mark Rubio, che sarà segretario di Stato nella nuova amministrazione.