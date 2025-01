Zonawrestling.net - Speed 15.01.2024 Questo dovrebbe essere Speed

Finito un torneo ne inizia un altro, stavolta fortunatamente solo a 4. Il primo round vedrà contrapposti un wrestler sprecatissimo e uno cheimbattibile nei match a 3 minuti.Chad Gable vs Charlie Dempsey Tempo-2:57Se dici a 2 wrestler che devono concludere un match in 3 minuti questa è la velocità alla qualero andare: un susseguirsi di mosse, contromosse, anticipi, strategie mirate ad arrivare al conto del 3 definitivo. Arrivato dopo un German Suplex di Gable. Vincitore: Chad GableChe un wrestler che ha disputato decine di match da 3 minuti perda in una stipulazione fatta apposta per lui, diciamo che non mi fa impazzire ma giustifico il tutto perché aveva davanti Master Gable. Poi mi ricordo che Chad è un jobber.