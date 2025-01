Romadailynews.it - Sanita’: Marotta (Avs), aula Lazio respinge Odg su destino fondi Pnnr VIII Municipio Roma

“Oggi purtroppo e’ stato respinto dall’consiliare delun ordine del giorno, che vedeva me come primo firmatario insieme ai consiglieri Mario Ciarla e Eleonora Mattia del Partito Democratico suldeiprevisto dalin”.Cosi’ in una nota il capogruppo di Verdi e Sinistra e presidente della Commissione Vigilanza sul pluralismo dell’informazione, Claudio.“La Casa della Comunita’ e l’Ospedale di Territorio erano interventi previsti dalla Sesta Missione dele dovevano atterrare nelche necessitava di questi interventi per aumentare su quartieri popolosi come Garbatella e Tor Marancia i servizi sanitari carenti sul territorio. Questi interventi sono stati definanziati e stralciati dalla Regione, nonostante i lavori dello scheletro che insiste al centro dell’Ipab San Michele in via Cerbara fossero gia’ partiti e ora rischia di rimanere abbandonato chissa’ per quanti altri anni a venire.