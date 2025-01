Sport.quotidiano.net - Robur, il dg Farina: "Club da costruire. Andiamo avanti un passo alla volta"

Sono trascorsi cento giorni dall’arrivo a Siena della nuova proprietà svedese, che ha rilevato il 91 per cento delle quote da Simone Giacomini. A fare un bilancio, sui canali ufficiali della società bianconera, il direttore generale Simone. "Stiamo costruendo une non solo una squadra – ha affermato –: ogni giorno facciamo dei progressi. Come dico sempre stiamo andandoun. Dal punto di vista sportivo abbiamo piena fiducia nei ragazzi e in chi li gestisce: sono loro il cuore pulsante di questo grande progetto. Ovviamente il raggiungimento dei play off, della miglior posizione in classifica diventa per noi fondamentale, per avere credibilità. Stiamo già pianificando la prossima stagione, cercando di fare le cose in modo diverso con una visione sostenibile per il futuro.