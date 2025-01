Sport.quotidiano.net - Real Madrid, Ancelotti: “Credo in questa squadra, torneremo a lottare fino alla fine”

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 15 gennaio 2025 – "Non seguo l'onda della critica, ho l'equilibrio necessario che deriva dall'esperienza per sapere chi sono e non lasciarmi travolgere dalle critiche, perché non può essere che un giorno sei il migliore e l'altro il più scarso, non penso di essere nè il più bravo nè il peggiore". Così Carlotorna a parlare del momento difficile del suo, soprattutto dopo la sonora sconfitta per 5-2 nella finale di Supercoppa di Spagna contro il Barcellona. La sfida contro il Celta Vigo È in occasione della conferenza stampa prima della sfida in Coppa del Re contro il Celta Vigo che l’allenatore italiano è tornato a ribadire un pensiero che lo ha accompagnato durante tutta la carriera, facendogli tenere fermo il timone anche nei momenti più burrascosi, come in questo caso.