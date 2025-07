Cade un altro tabù | le buste paga dei colleghi non saranno più un segreto

Una rivoluzione nel mondo del lavoro sta per arrivare in Italia: dal giugno 2024, le buste paga dei colleghi non saranno più un segreto, grazie alla nuova direttiva europea che mira a combattere le disparità di genere e a promuovere la trasparenza retributiva. Questa svolta importante cambierà il modo in cui lavoriamo, favorendo equità e rispetto. È il momento di scoprire cosa comporta questa novità e quali opportunità offrirà a lavoratori e aziende.

A stabilire questa grande novità è una nuova direttiva europea, orientata a contrastare la disparità retributiva di genere e a difendere la trasparenza dei contratti di lavoro Svolta nel mondo degli stipendi in Italia. Dal giugno del prossimo anno dovrà essere recepita la Direttiva 2023270, un provvedimento che, tra le altre cose, introduce alcuni obblighi per aumentare la trasparenza salariale e rafforzare il principio della parità retributiva tra uomini e donne per un lavoro di pari valore. In pratica sarà possibile, tramite un’apposita procedura, conoscere lo stipendio percepito in busta paga del collega di lavoro. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Cade un altro tabù: le buste paga dei colleghi non saranno più un segreto

In questa notizia si parla di: cade - altro - tabù - buste

Uno cade in un pozzetto e l'altro si perde nel bosco: due cani salvati dai Vigili del Fuoco - Una domenica all’insegna delle emozioni a Nonantola: due famiglie modenesi hanno vissuto momenti di paura e sollievo, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco.

Tabù, buste rosse, cibo: oggi è il Capodanno cinese, cosa c'è da sapere.