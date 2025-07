Alberto Stasi resta in semilibertà

Dopo settimane di attesa, la Cassazione ha confermato il mantenimento della semilibertà per Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi. La decisione, che ha rigettato il ricorso della Procura Generale, apre un nuovo capitolo nel delicato equilibrio tra giustizia e riabilitazione. Una scelta che suscita reazioni contrastanti nella società italiana, riflettendo sulla complessità del percorso penitenziario e delle possibilità di reinserimento.

La Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura Generale presso la corte d'Appello di Milano contro l'ordinanza del 9 aprile scorso che concedeva il beneficio a Stasi, condannato in via definitiva per la morte di Chiara Poggi.

