Temporali improvvisi e forti grandinate | cambia tutto in Italia scatta l’allerta in queste città

In Italia si preparano ore di attesa e vigilanza: il clima estivo cede il passo a temporali improvvisi e grandinate che cambieranno le nostre giornate. Le alte temperature si scontrano con l’umidità in aumento, scatenando una fase di instabilità soprattutto nelle zone alpine e appenniniche. Questi sbalzi climatici favoriscono temporali di calore che potranno sorprendere, causando disagi e richiedendo attenzione costante. Restate aggiornati per affrontare al meglio questa variabile meteo.

Ore di attesa e sorveglianza sull'Italia, dove il caldo torrido delle ultime giornate si alternerà a violenti temporali, spesso improvvisi e localizzati. Il contrasto tra le alte temperature e l'aria più umida in quota sta generando una fase di instabilità che interesserà in particolare le zone alpine e appenniniche. Secondo gli esperti, saranno proprio questi sbalzi a favorire lo sviluppo dei cosiddetti temporali di calore, con annuvolamenti intensi nel pomeriggio e il rischio di nubifragi improvvisi, raffiche di vento e locali grandinate. Una situazione che ha spinto la Protezione Civile a diramare per mercoledì 2 luglio una nuova allerta meteo gialla per sei regioni italiane.

