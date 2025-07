Spagna l’ondata di caldo soffoca Madrid

L’ondata di caldo record sta trasformando Madrid in un forno a cielo aperto, con temperature che superano i 46°C e un caldo insopportabile per residenti e visitatori. Giugno 2025 si conferma il mese più caldo mai registrato in Spagna, battendo ogni precedente primato e portando a una nuova frontiera di condizioni estreme. L’effetto del cambiamento climatico è ormai evidente: come potremo affrontare questa sfida crescente?

L’ondata di caldo che sta investendo una larga parte dell’Europa ha colpito anche la Spagna. La capitale Madrid soffoca per l’afa e il termometro ha superato i 46 gradi, con disagi per residenti e turisti. Giugno 2025 ha polverizzato tutti i record in Spagna. La temperatura media è stata di 23,6 °C, ovvero 0,8 °C in più rispetto al precedente giugno più caldo mai registrato, quello del 2017. La temperatura ha superato di ben 3,5 °C la media dei mesi di giugno del periodo 1991-2020. E’ quanto riferisce l’Agenzia meteorologica spagnola (Aemet) su X. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Spagna, l’ondata di caldo soffoca Madrid

