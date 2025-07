Bambini azzannati dal rottweiler della nonna vicino a Roma | sono in gravi condizioni

Una drammatica scena si è consumata a Lavinio Lido di Enea, vicino a Roma, dove due bambini di 8 e 10 anni sono stati gravemente feriti dall'attacco di un Rottweiler appartenente alla nonna. La vicenda ha suscitato sconcerto e preoccupazione tra i residenti, riaccendendo il dibattito sulla gestione degli animali domestici nelle aree residenziali. La comunità resta in ansia mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei piccoli.

