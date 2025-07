Ospedale di Colleferro Vigilantes aggredita mentre era in servizio al Pronto Soccorso Bloccato dai Carabinieri l’aggressore

Un episodio di grande tensione scuote l’Ospedale di Colleferro: una vigilantes, impegnata a garantire la sicurezza nel Pronto Soccorso, è stata aggredita nel primo pomeriggio di oggi. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di bloccare l’aggressore, sottolineando quanto sia fondamentale rafforzare le misure di tutela e sicurezza negli ambienti sanitari. La comunità si chiede: come prevenire simili episodi in futuro?

