Cassazione conferma la semilibertà per Alberto Stasi potrà andare dove vuole tranne che a Garlasco

La Cassazione ha sancito la semilibertà di Alberto Stasi, consentendogli di muoversi liberamente, tranne che a Garlasco. Un verdetto che solleva molteplici riflessioni sulla giustizia e sulle scelte di riabilitazione. La decisione, contestata dalla Procura Generale, apre un nuovo capitolo nel caso della tragica vicenda Poggi, lasciando il pubblico in attesa di come evolveranno le prossime mosse. Restate aggiornati con DayItalianews.

Respinta l'opposizione della Procura Generale: l'ex studente potrà muoversi liberamente. La Corte di Cassazione ha confermato oggi, 1° luglio, la concessione della semilibertà ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l' omicidio di Chiara Poggi. La decisione respinge l'opposizione della Procura Generale, che nei giorni scorsi aveva contestato la sentenza emessa dal Tribunale di Sorveglianza, favorevole a una maggiore libertà per il detenuto. Il nodo dell'intervista televisiva a "Le Iene". Tra i principali motivi dell'opposizione vi era l'intervista rilasciata da Stasi al programma televisivo "Le Iene", trasmessa su Italia 1 il 30 marzo 2025.

