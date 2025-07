Wimbledon Musetti subito eliminato | Basilashvili si aggiudica il primo turno

L'esordio di Lorenzo Musetti a Wimbledon si conclude prematuramente, con una sconfitta al primo turno contro il georgiano Basilashvili. Nonostante l'impegno, l'azzurro fatica a trovare la forma fisica e a esprimere il suo tennis migliore, decretando così la fine del suo cammino nel prestigioso torneo. Una battuta d'arresto che lascia spazio a riflessioni e nuove ambizioni per il giovane talento italiano.

Nikoloz Basilashvili elimina Lorenzo Musetti al primo turno di Wimbledon. Finisce 6-2, 4-6, 7-5, 6-1 per il georgiano numero 126 del mondo. L'azzurro non riesce a trovare la condizione fisica con pochi giorni di allenamento e non riesce a mettere in campo il proprio tennis. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Wimbledon, Musetti subito eliminato: Basilashvili si aggiudica il primo turno

