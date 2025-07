Droga l’ultima follia arriva dal Belgio | Gli spacciatori paghino i contributi previdenziali

L'ultima trovata del Belgio nel campo delle politiche sulla droga sta facendo discutere: gli spacciatori dovrebbero pagare i contributi previdenziali, come se fossero veri imprenditori. Un'idea che, a prima vista, appare come una punizione, ma in realtĂ rivela un'assurditĂ che rischia di complicare ancora di piĂą una piaga giĂ grave. La proposta della Ministra Simonet mette in luce un approccio provocatorio e controverso, che solleva molte domande sulla gestione del problema.

Di follie sulla droga ce ne sono tante ma l’ultima, quella che arriva dal governo belga, sembra superarle tutte. I trafficanti e gli spacciatori, cioè i criminali che lucrano sulla pelle di tante persone, si mettano in regola con i contributi previdenziali. Negli intenti sarebbe una punizione. Nella pratica, un’assurditĂ . La droga e la proposta belga. La Ministra belga per le Piccole e Medie Imprese (PMI) e l’Occupazione, ElĂ©onore Simonet, ha formulato ieri una proposta per consentire anche ai trafficanti di droga di versare i propri contributi previdenziali come lavoratori autonomi. Lo riportano i media locali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Droga, l’ultima follia arriva dal Belgio: “Gli spacciatori paghino i contributi previdenziali”

In questa notizia si parla di: droga - ultima - arriva - spacciatori

Droga anche nel cimitero: l'ultima scoperta dei carabinieri - I carabinieri della compagnia Stella hanno scoperto droga nascosta ovunque, anche nei cimiteri, durante un ampio servizio nei quartieri di Scampia, Secondigliano e San Pietro a Patierno.

DROGA, DOPPIO ARRESTO A EUROPA-NOVACELLA Due operazioni di #polizia antidroga condotte dalla Squadra Mobile e dalla Squadra Volante della Questura di Bolzano hanno portato all’arresto di due #spacciatori nei giorni scorsi nel quartiere Europa- Vai su Facebook

Droga, l’ultima follia arriva dal Belgio: “Gli spacciatori paghino i contributi previdenziali”; I pusher su TikTok tra follower e cuoricini: video per sponsorizzare la droga. E alcuni post superano le 175mila visualizzazioni; Ostia, bloccato insospettabile pusher 50enne: Spaccio perché non arrivo a fine mese.

Droga, messa alla prova anche per i piccoli spacciatori - È incostituzionale l’esclusione del reato di spaccio di lieve entità o piccolo spaccio dalla messa alla prova. Secondo italiaoggi.it

La droga arriva in bici elettrica. Tre pusher bloccati in 7 giorni con le ’RideMovi’ manomesse - MSN - i quali in neppure una settimana hanno già bloccato e denunciato tre di questi piccoli spacciatori, ... Si legge su msn.com