Beukema al Napoli l’annuncio di Romano | Nuovi contatti in giornata Cosa si sono detti i club

Il Napoli accelera sul fronte difesa e, secondo fonti di mercato, ha avviato nuovi contatti con Sam Beukema. L’obiettivo degli azzurri, che cercano rinforzi per la retroguardia, potrebbe presto svelare sviluppi concreti: oggi, club e agente si sono confrontati, e le intenzioni del difensore olandese sembrano sempre più chiare. Resta da scoprire se il suo sì aprirà le porte a una nuova avventura in Italia…

Il difensore resta uno degli obiettivi degli azzurri e dall’esperto di mercato arrivano importanti novitĂ sulla giornata di oggi: ecco cosa è emerso Sam Beukema è il grande obiettivo di mercato del Napoli per il reparto difensivo. La societĂ partenopea vuole rinforzarsi in quella zona di campo e punta da settimane al centrale olandese. Lo stesso ha aperto al trasferimento in azzurro, sottolineando come sarebbe pronto a saltare su un treno che potrebbe cambiargli la carriera. Sotto la guida di ad Antonio Conte punterebbe fortemente allo scudetto. Beukema sarebbe protagonista anche in Champions League, alternandosi con Buongiorno e Rrahmani e andando a consolidare la miglior difesa d’Europa dello scorso anno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it