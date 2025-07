Tarantola abbandonata sul marciapiede a Milano Polizia locale in azione

Una scena insolita ha fatto notizia nelle strade di Milano: una tarantola abbandonata su un marciapiede di via Albertinelli, in zona San Siro. La Polizia Locale, prontamente intervenuta, ha recuperato la teca con l’aracnide e l’ha consegnata a un negozio di Sesto. Un episodio che ha attirato l’attenzione dei passanti, ricordandoci quanto siano imprevedibili le sorprese che possiamo incontrare ogni giorno in città .

Milano, 1 luglio 2025 – Insolito ‘incontro’ per le strade di Milano. Oggi pomeriggio, martedì 1 luglio, alcuni cittadini si sono imbattuti in una teca con una tarantola, che era stata abbandonata su un marciapiede in via Albertinelli, in zona San Siro. Immediate e diverse le segnalazioni alla Polizia locale, che è intervenuta sul posto e ha recuperato la teca con all’interno l’aracnide. Gli agenti l'hanno cpoi onsegnata a un negozio di Sesto San Giovanni specializzato in rettili e affini indicato dal veterinario di turno. La tarantola è stata soprannominata Lucifero, nome che si addice alle altissime temperature di questi giorni di grande caldo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tarantola abbandonata sul marciapiede a Milano, Polizia locale in azione

Milano, trovata una teca con una tarantola in strada - Una scena insolita ha catturato l’attenzione dei passanti a Milano: una teca contenente una tarantola abbandonata in strada.

