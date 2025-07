Cos’è il Cyber Dome a cui lavorano Germania e Israele

In un mondo in costante evoluzione, la collaborazione tra Germania e Israele nel campo della sicurezza cibernetica si fa sempre più strategica. La creazione di un centro di ricerca congiunto e il rafforzamento dei servizi di intelligence rappresentano passi decisivi per affrontare le crescenti minacce digitali e geopolitiche. Un’intesa che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella difesa collettiva, consolidando alleanze e innovando le strategie di tutela.

In un contesto di crescenti tensioni geopolitiche, la Germania punta a rafforzare la propria resilienza sia militare sia civile siglando con Israele un accordo per la creazione di un centro di ricerca cibernetica congiunto e potenziando la cooperazione tra i servizi di intelligence dei due Paesi. L'annuncio è arrivato dal ministro dell'Interno tedesco, Alexander Dobrindt, in visita a Tel Aviv. Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, Dobrindt ha illustrato un piano in cinque punti, battezzato «Cyber Dome». Primo punto: la nascita di un polo di ricerca cibernetica tedesco?israeliano. Secondo punto: il potenziamento delle difese informatiche nazionali e la condivisione di tecnologie avanzate.

