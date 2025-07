Mondiale per Club FIFA 2025 Real Madrid - Juventus diretta gratis DAZN in chiaro Canale 5

Preparati a vivere un momento indimenticabile nel mondo del calcio: questa sera, alle 20:00, il grande scontro tra Real Madrid e Juventus arriva in diretta su DAZN e Canale 5, in chiaro e senza costi! La città di Miami si trasforma nel palcoscenico di uno degli incontri più attesi dell’anno, con protagonisti due giganti europei pronti a scrivere una nuova pagina di storia. Non perdere questa emozionante sfida!

Guarda dalle 20:00 REAL MADRID - JUVENTUS IN DIRETTA SU DAZNBASTA SOLO REGISTARSI. E'GRATIS!! La città di Miami si appresta a ospitare uno degli scontri più attesi del calcio mondiale: Juventus contro Real Madrid. All'Hard Rock Stadium, questa sera alle 21:00 (diretta gratuita DAZN e in chiaro su Canale 5), i giganti del calcio europeo si affronteranno negli ottavi di finale della. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Mondiale per Club FIFA 2025, Real Madrid - Juventus diretta gratis DAZN, in chiaro Canale 5

