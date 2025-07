Gabriel Garko in ospedale incidente sul set della nuova fiction Mediaset

Momenti di tensione e preoccupazione segnano il set della nuova fiction Mediaset, quando Gabriel Garko, protagonista insieme ad Anna Safroncik, ha subito un incidente. L’attore, 52 anni, ha condiviso sui social le immagini del suo ricovero in ospedale, mostrando la sua condizione dopo l’incidente durante le riprese di "Colpa dei sensi". La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, lasciando tutti in attesa di aggiornamenti sul suo stato di salute e sulle riprese.

Gabriel Garko ha annunciato su Instagram di avere avuto un infortunio sul set della fiction Colpa dei sensi diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi e in onda prossimamente su Canale 5. L'attore, in un video da lui diffuso sui social, è ritratto prima su una barella, poi mentre riceve le cure in una clinica privata.

