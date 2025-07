La conferma sul Dna | Garlasco il risultato delle analisi sulla spazzatura

A 18 anni dal delitto di Garlasco, le analisi mai effettuate prima sulla spazzatura di casa Poggi e i campioni biologici raccolti durante l’autopsia riaccendono i riflettori sul caso. I primi accertamenti suggeriscono che i DNA trovati appartengano solo a Chiara Poggi e ad Alberto Stasi, già condannato in via definitiva. Tuttavia, i risultati ufficiali dei periti nominati dal giudice potrebbero svelare nuovi dettagli decisivi, aprendo scenari ancora tutti da scoprire.

A 18 anni dal delitto di Garlasco, le indagini riaprono vecchi cassetti, letteralmente. Al centro dell’ incidente probatorio, i reperti mai analizzati prima: la spazzatura di casa Poggi e i campioni biologici raccolti durante l’autopsia. Secondo i primi accertamenti dei consulenti di parte, i dna rilevati apparterrebbero solo a Chiara Poggi e ad Alberto Stasi, già condannato in via definitiva. Ma i risultati dei periti nominati dal giudice saranno decisivi. Bisognerà attendere l’udienza del 24 ottobre perché i periti illustrino i loro risultati sull’incidente probatorio. Cosa succederà intanto il prossimo 4 luglio? Leggi anche: Garlasco, la rivelazione dell’amica delle sorelle Cappa Solo due profili genetici nella spazzatura di casa Poggi: quelli di Chiara e di Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “La conferma sul Dna”: Garlasco, il risultato delle analisi sulla spazzatura

In questa notizia si parla di: garlasco - spazzatura - conferma - risultato

Delitto di Garlasco, dubbi su Andrea Sempio per l'impronta e dei biglietti sospetti trovati nella spazzatura - Il delitto di Garlasco torna sotto i riflettori con nuovi dubbi su Andrea Sempio. Biglietti sospetti trovati nella spazzatura, un'impronta vicino al corpo e un malore misterioso non comunicato riaccendono le speranze di scoprire la verità e mettere in discussione le versioni ufficiali.

Delitto di Garlasco, il dna sulla spazzatura è di Chiara Poggi e Alberto Stasi #LaVitaInDiretta Vai su Facebook

Garlasco, nella spazzatura c'è solo il dna di Chiara Poggi e Alberto Stasi: ripetuti i test, nessuna sorpresa; Garlasco, sul Dna nei rifiuti nessuna conferma ufficiale dagli esperti; Garlasco, l'esito delle tracce di Dna sui resti della colazione (mai analizzati prima): ecco perché non offrono nuovi appigli alla pista «alternativa».

Rifatte le analisi sulla spazzatura di Garlasco: ecco cosa è emerso - Venerdì 4 luglio ci sarà il terzo incidente probatorio e verranno effettuate nuove analisi sui reperti oggetto degli approfondimenti ... Da msn.com

Garlasco, ripetute le analisi sulla spazzatura di casa Poggi: gli esiti - Sulla spazzatura di casa Poggi c'è solo il dna di Chiara Poggi e Alberto Stasi. iltempo.it scrive