Tutti vogliono l’insalata in busta anche se costa cinque volte quella sfusa Ecco i numeri

In un mondo in cui la praticità vince spesso sulla tradizione, le insalate in busta conquistano il mercato, anche se costano di più rispetto a quelle sfuse. Ma dietro questa tendenza si nascondono numeri sorprendenti: una crescita costante che riflette l’aumento della domanda di qualità e sostenibilità. La sfida per produttori e consumatori è ora trovare il giusto equilibrio tra convenienza e rispetto per l’ambiente, perché il futuro delle verdure pronte si gioca su questa linea sottile.

Tra praticità e sostenibilità, il comparto delle insalate pronte si prende una bella fetta di mercato delle verdure. Aumenta la domanda di qualità.

