Calhanoglu al veleno contro Lautaro | Amo l’Inter le sue parole sono divisive! Il vero leader è chi… – FOTO

Il clima in casa Inter si fa sempre più teso dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club e le recenti polemiche tra Calhanoglu e Lautaro Martinez. Il centrocampista turco non ha risparmiato dure parole sui social, alimentando il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Le sue dichiarazioni, forti e divisive, hanno acceso un dibattito acceso sulla leadership e sul futuro della squadra nerazzurra. Ma cosa ne pensano i supporter e gli esperti?

Calhanoglu al veleno contro Lautaro: «Parole divisive» – FOTO del suo messaggio social dopo le polemiche delle ultime ore. In casa Inter, dopo la clamorosa eliminazione dal Mondiale per Club per mano dei brasiliani del Fluminense, è esploso il caso Calhanoglu. Sui social il turco rompe il silenzio con una lettera piuttosto dura, anche in risposta al suo capitano Lautaro Martinez dopo l’eliminazione dalla competizione. Il turco non ha però chiarito il proprio futuro e non ha smentito le voci continue sul suo possibile approdo al Galatasaray. Questa la lettera del calciatore, in attesa dell’impegno della Juventus che è ora l’unica squadra italiana in corsa al Mondiale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com