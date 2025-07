Mici Villa Lilly Italy | Campagna Voci di pancia per rompere imbarazzo

La campagna "Voci di pancia" di Lilly Italy si propone di rompere il silenzio e l’imbarazzo che circondano le malattie infiammatorie croniche intestinali. Un passo importante verso l’empowerment dei pazienti, affinché possano condividere le proprie esperienze senza paura, favorendo un dialogo più aperto con medici e amici. Perché parlare di questi temi non è solo un gesto di coraggio, ma un’azione fondamentale per migliorare la qualità di vita di chi convive con queste condizioni.

(Adnkronos) – "La campagna 'Voci di pancia' rappresenta per noi un atto fondamentale per supportare i pazienti che oggi convivono con le malattie infiammatorie croniche intestinali. Obiettivo dell'iniziativa è abbattere il muro dell'indifferenza, il muro dello stigma e quindi far sì che il paziente si confidi con il proprio medico, con gli amici e i . Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it