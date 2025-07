Inter Caso Calhanoglu parla Ravezzani | Qualcuno mente

Nel tumulto che scuote l'Inter, il caso Calhanoglu ha acceso un acceso dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Tra le varie voci, spicca quella di Fabio Ravezzani, che non ha esitato a puntare il dito contro possibili menzogne. La verità potrebbe essere nascosta dietro questo intricato intreccio di dichiarazioni e smentite, lasciando spazio a molte domande: chi sta mentendo e qual è la reale versione dei fatti?

Nel marasma di questo nuovo caso scoppiato in casa Inter, legato alla figura di Hakan Çalhano?lu, in queste ore fra le voci del giornalismo italiano si inserisce una pesante accusa, quella di Fabio Ravezzani. Commentando alacremente la situazione, il direttore di Telelombardia, non ha usato giri di parole.

Il like di Thuram al post di Calhanoglu (in attesa di smentita) è semplicemente devastante per l’Inter. Quello della moglie di Inzaghi invece è del tutto fuori luogo. I problemi dell’Inter sono anche dentro lo spogliatoio e non si limitano all’atteggiamento del turco. Vai su X

#Calhanoglu resta in contatto con il #Galatasaray. L’#Inter conosce bene la volontà del giocatore, ma al momento non ci sono forzature. La dirigenza nerazzurra aspetta ancora l’offerta del club turco ?Eleonora Trotta Vai su Facebook

