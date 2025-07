Fratellini di 8 e 10 anni azzannati dal rottweiler della nonna a Lavinio Roma | sono gravissimi

Una tranquilla giornata sul lungomare di Lavinio si è trasformata in una drammatica emergenza: due fratellini di 8 e 10 anni sono stati gravemente feriti da un rottweiler. L’incidente, avvenuto nel giardino della nonna, ha suscitato sgomento e preoccupazione tra i residenti. La loro vita ora dipende da un tempestivo intervento medico. È un richiamo alla prudenza e alla responsabilità nell’uso dei cani di famiglia.

Roma, 1 luglio 2025 – Tragedia sfiorata a Lavinio Lido di Enea, sul lungomare laziale. Due fratellini, di 8 e 10 anni, sono stati azzannati da un rottweiler di proprietà della nonna. Il cane ha aggredito i bambini mentre stavano giocando nel giardino di casa. Immediatamente è scattata la richiesta di intervento al 118 e i bambini sono stati trasportati in elisoccorso all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Entrambi sono ricoverati in codice rosso, i medici si sono riservati la prognosi ma non sarebbero in pericolo di vita. Il cane è stato prelevato dal Servizio Sanitario Veterinario. I carabinieri di Lavinio, intervenuti sul posto per ricostruire l’accaduto, coordinano le indagini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fratellini di 8 e 10 anni azzannati dal rottweiler della nonna a Lavinio (Roma): sono gravissimi

