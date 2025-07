Esplode una gomma il tir sbanda e si ribalta | terrore in autostrada traffico paralizzato

Un incidente spettacolare sulla A4 ha sconvolto il traffico nel primo pomeriggio, quando un tir ha esploso una gomma, sbattendo e ribaltandosi, paralizzando una delle arterie più trafficate del Nord Italia. La scena impressionante ha costretto le autorità a chiudere completamente il tratto tra Latisana e Portogruaro, creando disagi su vasta scala. Sul posto sono intervenute forze dell’ordine e soccorritori per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti gli automobilisti coinvolti.

