Terremoto Pd Pisa Fossi ferma congresso Sospesi candidati Iannella e Biondi Istruttoria affidata a Blasi

Il Partito Democratico di Pisa si trova al centro di un vero e proprio terremoto politico, con il congresso sospeso e candidati come Iannella e Biondi sotto inchiesta. La decisione, firmata dal segretario toscano Emiliano Fossi, mette in discussione il futuro del partito locale e apre una fase di incertezza. Ma cosa succederĂ ora? Seguiamo da vicino questa intricata vicenda che potrebbe ridisegnare lo scenario politico pisano.

PISA – Terremoto Pd a Pisa, impegnata nel congresso per l’elezione del nuovo segretario comunale. Il deputato Emiliano Fossi, segretario Pd Toscana, firma la sospensione temporanea delle attivitĂ congressuali “a partire dal 1 luglio 2025 e fino a nuovo provvedimento”. Lo stop al congresso firmato da Fossi dopo il procedimento istruttorio avviato dalla commissione provinciale di garanzia nei confronti di Mario Iannella e Marco Biondi, consigliere comunale. Iannella e Biondi sono i due candidati sfidanti per la leadership segreteria comunale Pd Pisa. Iannella e Biondi entrambi sospesi “in via cautelare” dall’attivitĂ di partito “in attesa del completamento dell’istruttoria e della decisione sul ricorso”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it