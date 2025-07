Omicidio villa Pamphili Kaufmann in Italia già nei prossimi giorni | entro metà luglio l’interrogatorio davanti al gip

Nei prossimi giorni, l’Italia attende con ansia l’arrivo di Francis Kaufmann, accusato del tragico duplice omicidio avvenuto a Villa Pamphili. Dopo mesi di indagini e una fuga rocambolesca in Grecia, il 46enne statunitense sarà formalmente interrogato davanti al gip e, si prevede, estradato entro metà luglio. La sua consegna segna un passo cruciale in un caso che ha sconvolto Roma e tutta la comunità internazionale.

Sarà estradato già nei prossimi giorni in Italia Francis Kaufmann, il 46enne statunitense accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili a Roma, dove il 7 giugno sono state trovate morte la compagna 28enne russa Anastasia Trofimova e sua figlia di 11 mesi, Andromeda. L’indagato non ha infatti presentato ricorso contro il via libera alla consegna arrivato dai giudici di Larissa, in Grecia, Paese dove è stato fermato in fuga il 13 giugno scorso. Una volta a Roma, gli verrà notificata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere già emessa dal gip su richiesta della Procura della Capitale. Entro cinque giorni dovrà tenersi l’interrogatorio di garanzia, che quindi avverrà presumibilmente entro metà luglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Omicidio villa Pamphili, Kaufmann in Italia già nei prossimi giorni: entro metà luglio l’interrogatorio davanti al gip

In questa notizia si parla di: omicidio - villa - pamphili - kaufmann

Ipotesi omicidio in una villa a Fregene, donna trovata morta in un lago di sangue con una ferita alla testa - Un inquietante mistero avvolge una villa a Fregene, dove una donna di 61 anni è stata scoperta priva di vita in un lago di sangue.

Potrebbe aprirsi un nuovo fronte di indagine nell'ambito del caso di Villa Pamphili, che vede indagato Francis Kaufmann del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda. Gli inquirenti effettueranno delle verifiche sulla vicenda relativa al Vai su Facebook

Omicidio Villa Pamphili, Kaufmann sarà estradato in Italia https://msn.com/it-it/video/notizie/omicidio-villa-pamphili-kaufmann-sar%C3%A0-estradato-in-italia/vi-AA1HDaBM?ocid=spr_trending&businessvertical=News… Vai su X

Omicidi Villa Pamphili, Kaufmann nei prossimi giorni in Italia; Omicidi Villa Pamphilj, Francis Kaufmann presto in Italia. Interrogatorio a metà luglio; Villa Pamphili, Kaufmann presto in Italia: sarà interrogato a metà luglio.

Omicidio di Villa Pamphili, Kaufmann presto in Italia: l'interrogatorio a metà luglio - Sarà estradato nei prossimi giorni, forse la prossima settimana e gli verrà prelevato Dna per compararlo con quello di Andromeda. Secondo rainews.it

Villa Pamphili, Francis Kaufmann sarà estradato in Italia settimana prossima. Prelievo del dna e interrogatorio: le prossime tappe - Francis Kaufmann sarà estradato in Italia nei prossimi giorni, forse la prossima settimana. Segnala msn.com