Legge Brambilla in vigore dall’1 luglio 2025 | cosa prevede per chi maltratta gli animali

Dal primo luglio 2025 è entrata in vigore la legge Brambilla, un vero e proprio baluardo a tutela degli animali. Questa normativa inasprisce le pene per chi si macchia di maltrattamenti, abbandono o uccisione di esseri viventi, prevedendo multe salate e detenzione fino a giorni di carcere. Una svolta decisiva che testimonia l’impegno dell’Italia nel proteggere i nostri amici a quattro zampe e promuovere una convivenza più etica.

Dal primo luglio 2025 è entrata in vigore la ‘ legge Brambilla ‘, provvedimento che tutela gli animali, inasprendo le pene per chi commette reati nei loro confronti. Dalle multe (anche molto salate) al carcere, ecco cosa prevede la legge per le persone che maltrattano, abbandonano o uccidono animali. Cosa prevede la legge Brambilla per chi maltratta gli animali. Un cane vittima di maltrattamenti (Ansa). Le sanzioni sono raddoppiate rispetto al passato e non sono più previste pene pecuniarie alternative. Chi organizza eventi violenti, come corse clandestine o combattimenti, rischia da 2 a 4 anni di carcere e 30 mila euro di multa. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Legge Brambilla in vigore dall’1 luglio 2025: cosa prevede per chi maltratta gli animali

