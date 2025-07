Due fratellini azzannati dal rottweiler della nonna | sono gravi Indagini dei carabinieri

Una scena drammatica a Lavinio, vicino Roma, dove due fratellini di 8 e 10 anni sono stati feriti gravemente da un rottweiler mentre giocavano nel giardino della nonna. La violenta aggressione ha portato all’immediato intervento dei soccorsi, con i bambini trasportati in eliambulanza in codice rosso. Le indagini dei carabinieri sono in pieno svolgimento per chiarire quanto accaduto e garantire la sicurezza di tutti.

Ha scavalcato la recinzione e ha aggredito a morsi due fratellini. I due bambini, 8 e 10 anni, stavano giocando nel giardino di casa della nonna quando sono stati azzannati dal rottweiler della donna. È tutto avvenuto a Lavinio, vicino Roma. Sono stati attivati immediatamente i soccorsi e i piccoli sono stati trasportati con l’eliambulanza in ospedale in codice rosso. I due pazienti non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano per ricostruire quanto avvenuto. Il cane della donna, con regolare microchip, è stato affidato al servizio veterinario. Lo scorso maggio una bimba e la nonna erano state ferite nel Pistoiese durante un attacco di un pitbull, mentre era morta la bimba di 9 anni mesi morsa alla testa dal cane di famiglia ad Acerra (Napoli). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Due fratellini azzannati dal rottweiler della nonna: sono gravi. Indagini dei carabinieri

