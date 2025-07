Garlasco i genitori di Chiara Poggi | Alberto non ci ha mai detto di non aver ucciso Chiara

A pochi giorni dal terzo appuntamento dell’incidente probatorio nel caso Garlasco, i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio, affrontando 18 anni di dolore e ombre sul proprio passato. Giuseppe e Rita Poggi vogliono chiarire che Alberto non ha mai confessato di aver ucciso Chiara, e rispondono alle insinuazioni che coinvolgono il loro figlio Marco. La verità sta emergendo, rivelando aspetti ancora nascosti di questa intricata vicenda.

A pochi giorni dal terzo appuntamento dell’ incidente probatorio fissato per venerdì 4 luglio nel caso del delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio. Dopo 18 anni di dolore e processi, Giuseppe e Rita Poggi hanno deciso di parlare con Il Fatto Quotidiano, per rispondere alle insinuazioni che – più o meno velatamente – hanno coinvolto il figlio Marco, all’epoca dei fatti 19enne. Il sospetto che non si trovasse con loro in montagna al momento dell’omicidio ha riportato la famiglia sotto i riflettori. “Eravamo saliti fino alla Croda del Becco, poi scesi al rifugio Biella – ha raccontato Giuseppe Poggi – e lì i telefoni non prendevano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, i genitori di Chiara Poggi: “Alberto non ci ha mai detto di non aver ucciso Chiara”

In questa notizia si parla di: chiara - poggi - garlasco - genitori

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

“Peggio di 18 anni fa, ora sembriamo noi i colpevoli” L’amaro sfogo di Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, dopo la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi: «Per salvare Stasi mettono in mezzo altre persone» Vai su X

Garlasco, i genitori di Chiara: Quel giorno Marco era con noi in montagna. E mostrano le foto; Garlasco, il dolore infinito dei Poggi, tra sospetti e tensioni mai sopite. Stasi non ci ha mai detto di non aver ucciso Chiara. Marco è innocente; Garlasco, i genitori di Chiara Poggi: «Alberto Stasi non ci disse mai non l'ho uccisa. Nostro figlio calunniat.

Delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi: «Era inimmaginabile che nostro figlio potesse essere accusato di aver ucciso sua sorella» - In una intervista al Fatto Quotidiano la madre e il padre della ragazza uccisa raccontano dettagli su quei giorni in cui il figlio Marco era con loro. Lo riporta vanityfair.it

Garlasco, ora parlano i genitori di Chiara Poggi: "Stasi non disse mai di non averla uccisa" - Giuseppe e Rita Poggi chiedono rispetto e scacciano qualunque dubbio sulla presenza del figlio Marco in vacanza con loro anche quell'estate ... msn.com scrive