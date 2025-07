Operai si sentono male mentre lavorano in una buca uno rianimato e intubato | in gravi condizioni a Vicenza

Un grave incidente si è verificato a Vicenza, dove due operai colti da malore improvviso all’interno di una buca in un'azienda di Tezze sul Brenta. Uno di loro è stato rianimato e intubato, attualmente in condizioni critiche. Le cause sono ancora da chiarire, ma si ipotizza un collegamento con l’eccessivo caldo o le esalazioni tossiche. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza sul lavoro e la tutela dei lavoratori. Continua a leggere.

Per motivi ancora da accertare, i due operai sono stati colti da malore improvviso quasi contemporaneamente nell'azienda di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. Si ipotizza per il troppo caldo o per le esalazioni. Per uno dei due è stato necessario una rianimazione sul posto, poi è stato intubato e trasportato in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

