Mattarella e le parole inascoltate sul carcere

In un contesto che di solito si svolge con delicatezza e diplomazia, il Presidente Mattarella ha deciso di rompere gli schemi, affrontando con fermezza il problema irrisolto delle carceri italiane. La sua voce, inascoltata finora, risuona come un richiamo urgente a cambiare rotta e a mettere al centro i diritti e la dignitĂ umana, evidenziando che il vero rispetto per una nazione si misura anche dalla sua capacitĂ di riformare il sistema penitenziario.

Uscendo dai canoni della cordiale formalità, che normalmente permea incontri istituzionali come quello di ieri al Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato sul tema delle carceri.

“Le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non restino inascoltate: serve una svolta strutturale e umana. Il sistema penitenziario è al collasso, la Costituzione impone rispetto dei diritti”. Francesco Greco, Presidente del Consiglio Nazionale F Vai su Facebook

