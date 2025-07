Fratellini aggrediti dal rottweiler della nonna mentre giocano in giardino | sono gravi

Un gioioso pomeriggio nel giardino si è trasformato in un incubo quando due fratellini sono stati brutalmente aggrediti dal rottweiler della nonna. Le gravi ferite hanno richiesto il trasporto d’urgenza in ospedale con l’eliambulanza, suscitando preoccupazione e domande sulla sicurezza dei bambini e sulla gestione degli animali domestici. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda e le misure adottate per prevenire simili incidenti.

Due fratellini di otto e dieci anni sono stati aggrediti dal rottweiler della nonna mentre stavano giocando nel giardino di casa. Sono stati portati in ospedale con l'eliambulanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

